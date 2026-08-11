Escáner descubrió millonario cargamento ilegal en un camión en una ruta de Corrientes

Gendarmería Nacional secuestró 4.438 cartones de cigarrillos extranjeros y 350 kilos de pecados, todos de origen ilegal, ocultos en un transporte de encomiendas, que fue interceptado en la localidad de Mocoretá, valuado en más de $116 millones de pesos.



El vehículo provenía desde Puerto Iguazú con destino a la provincia de Buenos Aires.





El operativo comenzó en el Peaje Piedritas, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un camión de la empresa Bea Express.



Ante la sospecha de irregularidades, el vehículo fue trasladado al Complejo Terminal de Cargas (CO.TE.CAR.) de Paso de los Libres, donde el escáner de alta tecnología confirmó la presencia de bultos sospechosos con mercadería de contrabando y productos alimenticios sin cadena de frío.



Luego de la apertura de las 25 encomiendas retenidas.



El procedimiento contó con la participación del personal del Grupo de Seguridad Vial “Piedritas” y de la Sección “Monte Caseros”, quienes contabilizaron un total de 1.948 cartones de cigarrillos marca Gift, 1.250 de la marca Eight y 1.240 de la marca Hills. Además, se hallaron los 350 kilogramos de pescados de la especie Trichiurus lepturus conocida como pez sable.





Debido al riesgo sanitario y por disposición de la justicia federal, la totalidad del pescado incautado fue destruida y desnaturalizada de forma inmediata.



En el caso tomaron intervención la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A.) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para labrar las actas de infracción correspondientes.