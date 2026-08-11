Tras seis días de búsqueda hallaron sin vida a un comerciante buscado en Corrientes

Este martes al mediodía, después de seis días de búsqueda hallaron el cuerpo sin vida de Fidel Ramón Ledesma (58) un comerciante de la localidad de San Lorenzo que fue visto por última vez el pasado 5 de agosto.





Según pudo saberse, el cuerpo habría sido ubicado en un sector conocido como "alto nivel", en tanto que se desconoce si se trató de una muerte traumática.





Al hombre lo vieron por última vez el miércoles último, alrededor de las 10:20 de la mañana, justamente a la vera de la Ruta Nacional 12, entre los kilómetros 947 y 948, provisto de una caña de pescar tipo mojarrera y una bolsa, según relataron testigos.





La Policía de Corrientes, mediante la Comisaría de Distrito San Lorenzo y bajo directivas del Ministerio Público Fiscal de Saladas, realizó operativos de rastrillaje por toda la zona. Las tareas incluyen la participación del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), drones de búsqueda, la División Canes y la Policía Rural de Empedrado y Saladas en campos, áreas urbanas y bañados.