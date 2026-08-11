Corrientes: un auto chocó contra el guardarrail y volcó sobre la Ruta 5

Se produjo un accidente en Corrientes sobre la Ruta Provincial 5, en inmediaciones de la rotonda. Alrededor de las 20:30 de ayer, un Chevrolet Corsa blanco impactó contra el guardarrail y volcó.

Las causas del choque todavía no fueron determinadas y luego del siniestro se desplegó un operativo entre las rutas 5 y 12 para asistir a las personas involucradas.

Equipos de la Asociación de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar luego de la alerta del 911. Las autoridades también realizaron tareas para establecer las circunstancias del accidente y, hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas de gravedad.