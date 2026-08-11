Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para dar el paradero de una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Geraldine Adriana Ayala, de 16 años, cuya desaparición fue denunciada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor de la Capital

Según la denuncia policial, la menor se ausentó del hogar María de Nazareth durante la noche del lunes. En el caso interviene la Fiscalía en turno.

Rasgos físicos y vestimenta al momento de la desaparición

Para facilitar la identificación por parte de la ciudadanía, la Policía de Corrientes detalló las características de la menor:

Descripción física: contextura delgada, 1,60 metros de altura y tiene el cabello oscuro con flequillo.

Indumentaria que vestía: llevaba puesta una campera verde, calza gris y calzado tipo Crocs de color blanco.

Lugar de desaparición: hogar María de Nazareth, en Corrientes Capital, en la noche del lunes.

Canales oficiales para aportar información o datos certeros

Independientemente de los rastrillajes y tareas de campo que realiza la fuerza provincial, se solicita el aporte de cualquier dato útil a través de las siguientes vías de contacto.

Para tal fin está habilitada la línea fija de la Comisaría de la Mujer y el Menor N° 1, la cual es 3794-432913.

Por otro lado, está disponble la línea gratuita 911 para comunicarse en Capital y 101 si se reporta desde el interior provincial.

Las autoridades también recuerdan que la comunidad puede acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio.