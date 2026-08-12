Corrientes: ofreció un auto por redes sociales y se descubrió que tenía pedido de secuestro

La Policía de Corrientes secuestró un auto que era ofrecido por redes sociales y tenía un pedido de secuestro vigente. El procedimiento ocurrió ayer entre las avenidas Chacabuco e Independencia.

La investigación comenzó después de que los policías de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura recibieron información sobre la venta de un vehículo con irregularidades.

De esa manera, y a partir de distintas averiguaciones, encontraron en las redes sociales el perfil que quería vender el Fiat Cronos.

El operativo: secuestro y demora

Durante la tarde, los policías localizaron el auto e identificaron al conductor, un hombre de 26 años, quien buscaba concretar la venta.

Fue así que, tras verificar los datos del Fiat, se comprobó que tenía un pedido de secuestro. Ante esta situación, el auto fue retenido de manera preventiva y el conductor terminó demorado.