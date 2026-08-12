Demoraron a seis personas por el robo y faena de una oveja en Corrientes

Cuatro hombres mayores de edad permanecen aprehendidos a disposición de la Justicia, mientras que dos menores fueron entregados a sus padres, en la ciudad de Curuzú Cuatiá por el robo y la faena clandestina de un animal ovino.



El procedimiento se llevó a cabo el pasado martes por la tarde en el barrio Centenario, gracias a un oportuno aviso de la comunidad por un llamado telefónico al sistema de emergencias que advertía de la situación sospechosa.



Un grupo de personas se encontraba faenando una oveja en plena vía pública, precisamente sobre la calle Podestá al 400 y ante un presunto hecho de abigeato se coordinó un rápido despliegue conjunto de los efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, con el apoyo especializado del personal de la Unidad de Seguridad Rural y Ecológica (PRIAR).



Al arribar al lugar, procedieron a la identificación y demora de seis individuos, entre ellos cuatro mayores de edad, de 23, 27, 30 y 33 años, acompañados por dos menores de edad.



Al verse cercados por el personal policial, los involucrados confesaron de forma espontánea que ya habían comercializado el producto de la faena en las inmediaciones de la zona.



Siguiendo las indicaciones de los demorados, una comisión policial se trasladó de inmediato hasta el domicilio donde se había efectuado la transacción económica, donde el presunto comprador hizo entrega voluntaria de la totalidad del cordero entero y faenado, el cual quedó secuestrado de forma preventiva.



Intervino el Fiscal Rural y Ambiental, el Dr. Oscar Cañete, quien dictaminó que los cuatro ciudadanos mayores de edad permanezcan en carácter de aprehendidos.