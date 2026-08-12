Madre e hija fueron demoradas tras el recupero de una moto robada en Corrientes

En cercanías del llamado "puente blanco", en la intersección de las calles Frías y Combate de los Pozos del barrio Pirayuí, demoraron a dos mujeres en una motocicleta, que luego se comprobó que había sido sustraída ratos antes en la zona céntrica de la Capital correntina.



Policías vestidos de civil de la Comisaría 13ª Urbana recuperaron una Honda Wave cerca de las 23 del martes que había sido sustraída alrededor de las 19.50 de esa misma jornada, sobre la Avenida Ferré y Gobernador González.





De acuerdo con los datos obtenidos, los efectivos advirtieron el avance de dos mujeres a bordo de una moto de 110 cc quienes al advertir la presencia policial dejaron el rodado e intentaron escapar a pie. Sin embargo, los suboficiales actuaron con rapidez y lograron demorarlas a los pocos metros. Al ser identificadas, se constató que se trataba de madre e hija.





Por disposición del Fiscal de Investigación en turno, Dr. Casarotto, el rodado fue remitido bajo las formalidades legales a la Comisaría Tercera para ser restituido a su dueño. Respecto a las mujeres demoradas, la Fiscalía dispuso que, previa identificación y de no registrar antecedentes policiales o judiciales pendientes, recuperen su libertad.