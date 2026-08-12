El Americano anunció que volverá a hablar en el juicio por Loan

Nicolás "El Americano" Soria, imputado con una serie de cargos en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, comunicó que este jueves se presentará ante el Tribunal Federal para ampliar su declaración.

Soria había anunciado la semana pasada que tiene determinado hablar en el juicio para ampliar su defensa. Y afirmó además que prevé hacer revelaciones.

En ese sentido, anticipó que en su declaración pondrá "al descubierto situaciones que están en ese expediente, como documentación adulterada de fuerzas de seguridad de la Nación, como así también falsedades de la Resolución 588 de la jueza Pozzer Penzo".

Como el abogado defensor de Soria, Marcelo Ponce, solicitó a los jueces que al momento de hacerlo hable primero en la audiencia, este jueves se citó solamente a un testigo.

Se trata de Raúl Alfredo Bocanegra, funcionario municipal y dueño del hotel "Despertar del Iberá", donde se presume que Soria, junto con otros nueve supuestos integrantes de la Fundación Dupuy, mantuvieron durante varios días a los niños que fueron testigos de los hechos junto a su madre y hermana mayor, Camila Núñez y Macarena Peña, respectivamente.