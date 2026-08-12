Brutal asalto a un productor entrerriano cerca del límite con Corrientes

A pocos kilómetros del límite con Corrientes, se cometió este miércoles un violento asalto a un productor ganadero de San Jaime de la Frontera, que fue sorprendido por cuatro delincuentes en su establecimiento La Rosalía, ubicado en la jurisdicción de Tatuti, provincia de Entre Ríos



Según se supo, el asalto ocurrió a las 8 y por versiones extraoficiales cuatro hombres a cara descubierta habrían llegado desde la Capital entrerriana con la excusa de estar interesados en la compra del campo.





Aprovechando que el productor se encontraba solo ya que sus dos hijas se encontraban fuera del país.



Se habrían llevado una importante suma de dinero, armas varias. La camioneta en que se trasladaban fue hallada incendiada en la zona.



Habrían golpeado al dueño y al peón, rompiendo parte de la casa.



Cabe mencionar que no es la primera vez que el mismo productor sufre este tipo de robo en su propio establecimiento.



En estos momentos la Policía de Entre Ríos se encuentra haciendo un operativo cerrojo para dar con los responsables.



Hasta el momento no hay informe oficial.

Con material de INFO San Jaime de la Frontera