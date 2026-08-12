Murió un profesor de Bella Vista tras un siniestro vial sobre la Ruta 27

Este miércoles a la siesta murió en el hospital Escuela de Corrientes un hombre de 31 años que había protagonizado un siniestro vial con su motocicleta el martes a la mañana sobre la Ruta Provincial 27, en cercanías de Bella Vista.



Se trata de Matías Vandecaveye un profesor de Matemática domiciliado en la localidad de 3 de Abril que prestaba servicios como docente en la ciudad "capital de la naranja".



Alrededor de las 8 del martes fue encontrado inconsciente en la banquina del mencionado corredor, a la altura del kilómetro 42, y en las cercanías se hallaba la moto en la cual se movilizaba, una Honda Titan de altas cilindradas.



Por razones de competencia intervino la Comisaría Primera de Bella Vista que tomó las actuaciones legales, en base a las directivas de la Fiscalía en turno.



De acuerdo con los datos recogidos, habría protagonizado un despiste mientras se movilizaba en el motovehículo, lo cual le provocó lesiones de consideración.



Atento a su condición de salud delicada y grave fue llevado primeramente al hospital local y de ahi derivado a Corrientes, donde permaneció en terapia intensiva del hospital Escuela.

Los médicos de este último centro de salud confirmaron su deceso a las 15.30 de este miércoles.



Desde el Departamento de Relaciones Institucionales destacaron que con este hecho, se elevó a 79 la cantidad de personas fallecidas en la provincia de Corrientes en lo que va del año a causa de siniestros viales.