Recuperaron la motocicleta robada a un excombatiente de Malvinas en Corrientes

En un rápido accionar, recuperaron una motocicleta que había sido sustraída en las últimas horas a un excombatiente de Malvinas domiciliado en el barrio Doctor Montaña.





El operativo contó con la colaboración de la comunidad en un ilícito que damnificó a un vecino de apellido Romero, reconocido excombatiente de la guerra de Malvinas. El hombre constató que personas desconocidas le habían robado su vehículo, una motocicleta marca Gilera Smash de 110cc color negra, del interior de su domicilio ubicado en el complejo de las 400 Viviendas del barrio Doctor Montaña.





Tras recibir la denuncia penal, personal de la Comisaría 14° Urbana, inició de inmediato una serie de tareas investigativas basadas en datos e información recabada gracias a la participación ciudadana de los propios vecinos de la zona.





El despliegue de rastrillaje dio sus frutos pocas horas después, cuando los uniformados lograron localizar el rodado, oculto entre unos matorrales dentro del asentamiento de la misma barriada.





Procedieron al secuestro preventivo del vehículo y labraron las actas correspondientes de forma formal, tras lo cual la Fiscalía de Investigación en turno, dispuso de manera inmediata la entrega y devolución definitiva de la motocicleta al propietario.