Corrientes: condenaron a una docente por exigir dinero a sus alumnas para aprobar materias

La jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, homologó un juicio abreviado pleno y condenó a una profesora interina de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer el cargo.

La docente fue hallada culpable de abuso de autoridad y concusión tras comprobarse que exigía transferencias de dinero a sus alumnas para aprobar las materias.

Además, deberá pagar una multa de $360.000 y una reparación económica de $480.000 a las víctimas.

Los hechos probados y el modus operandi

La investigación penal reconstruyó las maniobras realizadas por la docente durante el ciclo lectivo 2025.

El primer hecho, que incluyó cobro e intimación, ocurrió entre junio y julio de 2025, le exigió $100.000 a una alumna para aprobarla sin asistir a clases. Tras recibir un pago inicial de $30.000, la docente la intimó por WhatsApp advirtiéndole que no aprobaría si no saldaba el total.

En el segundo caso se comprobó una transferencia bancaria en abril de 2025, cuando solicitó $150.000 a otra estudiante bajo la misma amenaza de reprobarla, concretándose el pago a través de una transferencia por Mercado Pago.

La investigación recolectó pruebas contundentes. El legajo incluyó audios, capturas de chats, comprobantes de transferencias, testimoniales, informes sociales y las actuaciones administrativas del Ministerio de Educación.

Penas, inhabilitación y reglas de conducta

La resolución judicial fijó una serie de restricciones de cumplimiento obligatorio durante tres años.

La profesora fue condenada a prisión en suspenso con tres años de inhabilitación profesional y una multa de $360.000, siendo esto el doble del valor de la exacción (monto pedido a las víctimas).

Además, deberá abonar $480.000 en total ($240.000 a cada alumna afectada) para resarcir los daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

La Justicia le exige a la acusada a fijar residencia, la prohibición absoluta de ejercer la docencia en Colonia Carlos Pellegrini, restricción de acercamiento a 100 metros e impedimento de realizar actos de hostigamiento hacia las denunciantes.