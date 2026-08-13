Corrienes: tras un rápido despliegue se recuperó una motocicleta robada momentos antes

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó una motocicleta denunciada como robada en la localidad de Itatí.

Durante la noche del miércoles se denunció en la comisaría de Distrito local la sustracción de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, en inmediaciones del barrio Ibiray.

Por tal motivo se desplegó un operativo de búsqueda y rastrillaje, el cual tuvo un resultado positivo.

Los efectivos se encontraron con dos sujetos que intentaban ocultar un vehículo entre la vegetación, quienes al percartarse de la presencia policial intentaron huir del lugar.

Uno de ellos se perdió de vista entre las malezas del monte, mientras que otro fue alcanzado y detenido en el lugar, siendo un hombre de 21 años.

Tras la detención se procedió con el secuestro del vehículo que respondía a la descripción de la denuncia. Ambos fueron trasladados a la dependencia mencionada donde se realizaron las diligencias de rigor.