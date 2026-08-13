Corrientes: secuestraron más de 17 kilos de marihuana durante un operativo en Itatí

Durante el despliegue de un operativo conjunto, se secuestraron más de 17 kilos de marihuana en la localidad de Itatí. El procedimiento ocurrió ayer por la noche y fue llevado adelante por la Policía de Corrientes y la Gendarmería Nacional.

El operativo se realizó durante la noche sobre la Ruta Provincial 1, en la zona de Guayú, y formó parte del denominado Plan Paraná. Las divisiones que participaron fueron la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado junto a la Sección San Cosme de la Gendarmería.

Dos personas escaparon en motocicleta

Durante el procedimiento, se detectó una moto con dos ocupantes que circulaban por la zona. Sin embargo, al notar la presencia del control, hicieron una maniobra evasiva y escaparon.

Antes de escapar, los sospechosos tiraron un bulto al costado de la ruta. Fue así que las autoridades, en presencia de testigos, encontraron y revisaron 23 panes compactados, que fueron sometidos a una prueba para determinar su contenido. El análisis confirmó que se trataba de marihuana, con un peso superior a los 17 kilogramos.

Intervino la Justicia Federal

La sustancia fue secuestrada y se labraron las actuaciones correspondientes a partir del procedimiento realizado en Itatí. La causa quedó bajo intervención de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, en torno a la venta y transporte de drogas.





