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Goya

Corrientes: un detenido tras herir de gravedad a un hombre con un arma blanca

La Policía trabaja para determinar las circunstancias del hecho ocurrido en la noche del miércoles

Por El Litoral

Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 12:44
Imagen ilustrativa

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a una persona en la localidad de Goya tras un episodio de violencia que terminó con un tercero herido de gravedad.

Durante la noche del miércoles efectivos de la Comisaría de Distrito V intervieron, junto a la Fiscalía de turno, en la detención de un hombre vinculado a un hecho ocurrido en inmediaciones de calles San Luis y Ex Vía.

En el contexto de un violento altercado entre dos hombres, uno de ellos resultó con graves heridas provocadas por un arma blanca, siendo trasladado de urgencia al hospital local.

Los efectivos y los peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias de los hechos y recolectar pruebas. Así mismo, la investigación sirvió para identificar al agresor, un hombre mayor de edad, que fue detenido.

El demorado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia mencionada, donde se realizaron las diligencias del caso.

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