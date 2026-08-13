La semana que viene declara Ramón Dupuy en el juicio por Loan

Ramón Dupuy, abuelo del niño Lucio que fue asesinado por su madre y su concubina en la provincia de La Pampa, llegará la semana que viene a Corrientes para declarar en el juicio por Loan Danilo Peña, como un eje trascendente que intentará dilucidar si el elenco de 10 foráneos que están imputados por entorpecer la investigación formaban parte de su fundación dedicada a la protección de la niñez.

Dupuy está citado para el jueves 20 de agosto, fecha para la que también se convocó al testigo Abundio Escobar.

Un día antes, el miércoles 19 de agosto, fueron llamados a prestar testimoniales Ricardo Ramón Vázquez, Mario Gabriel Román, Gabriel Armando Pinoli y personal policial Asiares

Qué dijo el dueño del hotel de 9 de Julio

Raúl Alfredo Bocanegra es un mendocino miltar retirado, que se afincó en la provincia de Corrientes e involuntariamente pasó a ser testigo del caso Loan.

Vive en 9 de Julio hace más de cuatro años, se desempeñó hasta el 2025 como director de Turismo ad honorem del municipio de 9 de Julio y es propietario del hotel "Despertar del Iberá".

Lo conoce al comisario Walter Maciel porque a principios de 2024, cuando llegó destinado a la Comisaría de 9 de Julio, le pidió residir en forma permanente en su alojamiento. Pero rechazó su solicitud.

Su aproximación al caso Loan llegó luego de que el intendente Sebastián Ynsaurralde le pidió el hotel para alojar policías federales y bomberos de diversas localidades del país que llegaron para colaborar en la búsqueda. Lo mismo ocurrió cuando el jefe comunal le habló para alojar periodistas y los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy.

Permanecieron 10 días.

"¿Había personal especializado que se estuviera hospedando en el hotel con los menores junto a Camila Núñez y Macarena Peña?", le preguntaron cuando declaró durante la primera etapa de la investigación.

"Dos psicólogas con los menores, en las habitaciones, en el comedor, dibujando, contándole cuentos, se preparaban cosas para comer y tomar. A veces estaba la madre, a veces no. Yo solamente preguntaba a la gente de la ONG qué función cumplían. Por esto justamente, que había menores; hasta yo me privaba de entrar muchas veces, salvo que me llamaran", declaró en 2024.

"Es así", dijo Bocanegra este jueves.

Y profundizó ese cuadro, sospechado de influir sobre los niños y las primas de Loan para que alteren sus declaraciones, al decir que Pablo Noguera -pareja de la imputada Elizabeth Cutaia- le había dicho que había psicólogos y abogados en el grupo de los supuestos miembros de la Fundación Dupuy.

Asimismo, dijo que conoció a al imputado Nicolás Soria cuando llegó a hospedarse y recordó que no le permitió estacionar su automóvil dentro del predio "porque no tenía chapa patente". El Americano al respecto dijo este jueves que sí tenía el dominio colocado ya que tras su viaje a 9 de Julio recibió notificaciones de tres multas por exceso de velocidad y eso demuestra que estaba identificado el vehículo.



