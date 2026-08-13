La Justicia Federal le negó la excarcelación al empresario correntino Yamil Gane por el caso Exen

La Justicia Federal de Chaco resolvió denegar el beneficio de la excarcelación al empresario correntino Yamil Gane, uno de los principales imputados en el denominado caso Exen.

El planteo había sido formalizado por sus representantes legales a pocas horas de confirmarse su detención, bajo el argumento de que la figura penal de lavado de activos simple contempla legalmente la posibilidad de atravesar el proceso penal en libertad.

Sin embargo, el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, conducido por la jueza Zunilda Niremperger, desestimó la solicitud al considerar que en esta etapa preliminar de la causa persisten riesgos procesales que impiden otorgar la soltura del encausado.

Gane había sido aprehendido el pasado viernes durante una serie de procedimientos simultáneos desplegados por la Policía del Chaco y la Gendarmería Nacional en distintos puntos urbanos de las provincias de Chaco y Corrientes.

Allanamiento masivo, secuestro de bienes e hipótesis de la Fiscalía

La causa penal es instruida por el fiscal general Patricio Sabadini, al frente de la Unidad Fiscal Resistencia, quien coordina las diligencias orientadas a desentramar la presunta maniobra de blanqueo de capitales. El pasado 7 de agosto, las fuerzas de seguridad ejecutaron un total de 18 allanamientos que permitieron el secuestro de documentación contable, sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama y equipamiento de gimnasio de última generación.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la representación fiscal, los involucrados habrían utilizado diversas estructuras comerciales para volcar al circuito formal dinero de origen presuntamente ilícito. El eje de las sospechas se centra en el vertiginoso crecimiento de la firma Exen, que entre febrero de 2025 y julio de 2026 concretó la apertura de siete sucursales operativas y proyectaba una nueva sede en la provincia de Corrientes.

Inconsistencias millonarias y detención de prófugos en la frontera

Un relevamiento técnico incorporado al expediente judicial valuó en aproximadamente 1,43 millones de dólares el equipamiento instalado en tan solo cinco de los locales de la cadena. Al cotejar esas erogaciones con los comprobantes de facturación declarados ante los organismos de control, los investigadores contables detectaron una inconsistencia no justificada cercana a los 582.000 dólares.

La causa, que inicialmente arrojó un saldo de tres personas detenidas durante los allanamientos de campo, sumó nuevos arrestos en las últimas horas. Los imputados Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, sobre quienes pesaba una orden de captura tras permanecer prófugos, fueron interceptados por las fuerzas federales cuando intentaban reingresar al territorio nacional desde el Paraguay, quedando inmediatamente supeditados a las determinaciones del magistrado interviniente.

Con información de Libertad