Intensa búsqueda de un adolescente desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para dar con el paradero de un menor de edad desaparecido en la localidad de Curuzú Cuatiá.

Se trata de Joel Rodrigo Brítez, de 17 años, cuya desaparición fue denunciada en la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá y con la intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

El menor se ausentó de su domicilio en la tarde del miércoles 12 de agosto.

Se solicita a quienes puedan aportar información comunicarse de inmediato con las dependencias policiales o a las líneas gratuitas de emergencia.

Rasgos fisonómicos y vestimenta

Al momento de su desaparición, el joven presentaba la siguiente descripción:

Características físicas: tez trigueña, cabello corto color negro, ojos marrones, contextura física delgada y una estatura aproximada de 1,60 metros.

Vestimenta que llevaba puesta: pantalón de vestir negro, junto a un buzo de color negro provisto de capucha y cordones rojos.

Canales de contacto e información útil

Independientemente de las tareas de búsqueda que ejecuta la fuerza policial, quienes puedan aportar cualquier dato certero, tienen disponibles las siguientes vías: