Corrientes: allanaron una casa por abigeato y encontraron carne escondida debajo de la cama

Un allanamiento por abigeato terminó con el secuestro de cortes de carne que estaban dentro de un freezer debajo de una cama. El procedimiento se realizó en una casa de Goya, donde también incautaron armas y elementos vinculados al robo de animales.

Dos allanamientos y secuestros

El procedimiento fue realizado por la Policía Rural y Ecológica de Goya, luego de una investigación por abigeato, que derivó en dos allanamientos.

Fue así que, en una de las casas, se encontró carne debajo de una cama. En ese mismo allanamiento, también secuestraron armas, municiones y una importante cantidad de elementos utilizados para el robo de animales.

Entre los objetos incautados había ocho cuchillos, un machete, un puñal y un serrucho carnicero. También encontraron lazos de cuero, vainas y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

El procedimiento fue ordenado por el juez de Garantías de Goya, Francisco Arrue. Por el momento no hay personas detenidas y la investigación continúa para establecer el origen del animal.



