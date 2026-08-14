Corrientes: se incendió un auto en el acceso a Itatí y el conductor logró escapar

Un auto se incendió ayer por la tarde sobre la Ruta Provincial 20, cerca del acceso a Itatí. El vehículo quedó destruido por las llamas, pero el conductor logró escapar ileso.

El siniestro ocurrió a unos dos kilómetros del ingreso a la localidad correntina. Tras el aviso, un escuadrón de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para controlar el incendio y, luego de varios minutos de trabajo, se logró apagar completamente las llamas.

Durante el operativo, el tránsito permaneció interrumpido sobre ese tramo de la Ruta Provincial N° 20. La circulación se restableció una vez que los bomberos finalizaron las tareas y la situación quedó controlada.

El incendio provocó únicamente daños materiales en el auto, sin embargo, las circunstancias que originaron el fuego todavía no fueron informadas.

Con información de Noticias Itateñas.