Allanan los gimnasios Viva Fit House en Corrientes y Chaco

La Policía Federal lleva adelante este sábado allanamientos a la cadena de gimnasios Viva Fit House en la ciudad de Corrientes (ubicado sobre calle Edison, entre Costanera y Don Bosco) y Resistencia, Chaco.

El procedimiento se produjo por orden del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia, vinculada a una posible causa de narcotráfico.

En tanto, durante el operativo, un profesor que trabaja en el gimnasio de la sede correntina, manifestó que el personal del establecimiento se encontraba tranquilo y a la espera de mayor información.

Según explicó, el establecimiento funciona desde hace aproximadamente un año y, hasta el momento, no habían tenido inconvenientes.

El comunicado de Viva Fit House

Tras el procedimiento, Viva Fit House comunicó a través de sus redes sociales que todas sus sedes permanecerán cerradas “por razones de fuerza mayor”.

La empresa no precisó en el comunicado los motivos del cierre ni informó cuándo retomará la atención habitual.

El mensaje publicado por el gimnasio solicita además la comprensión de sus clientes mientras se mantiene la medida.

También hubo procedimientos en Chaco

El despliegue no se habría limitado a Corrientes. En la ciudad de Resistencia también se realizaron procedimientos en establecimientos de la misma cadena, entre ellos un local ubicado sobre calle Vicente López y Planes y avenida Paraguay.

Hasta el momento, se aguarda mayor información oficial sobre el alcance de los operativos y las actuaciones vinculadas a la investigación.