¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Interior

Secuestraron más de 100 kilos de carne de fauna silvestre en Sauce

El procedimiento se realizó en horas de la madrugada de este sábado.

Por El Litoral

Sabado, 15 de agosto de 2026 a las 10:54

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron más de 100 kilos de carne de fauna silvestre y demoraron a dos hombres durante un procedimiento realizado en la madrugada sobre la Ruta Provincial N° 23, en jurisdicción de Sauce.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, quienes realizaban controles y recorridas preventivas por distintos sectores de la zona.

Según informaron, los agentes observaron a varias personas que circulaban en dos motocicletas. Al advertir la presencia policial, uno de los ocupantes descendió de uno de los rodados y escapó a pie hacia una zona de monte.

En tanto, los efectivos lograron identificar a dos hombres mayores de edad, que llevaban consigo cinco bolsas con alrededor de 100 kilos de carne de fauna silvestre.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la carne secuestrada pertenecería a aproximadamente cinco ciervos.

Los dos hombres fueron demorados y trasladados a la dependencia de la Policía Rural y Ecológica, mientras que la carne quedó secuestrada. En el lugar continúan las diligencias correspondientes para avanzar con las actuaciones del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD