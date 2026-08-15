Secuestraron más de 100 kilos de carne de fauna silvestre en Sauce

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron más de 100 kilos de carne de fauna silvestre y demoraron a dos hombres durante un procedimiento realizado en la madrugada sobre la Ruta Provincial N° 23, en jurisdicción de Sauce.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, quienes realizaban controles y recorridas preventivas por distintos sectores de la zona.

Según informaron, los agentes observaron a varias personas que circulaban en dos motocicletas. Al advertir la presencia policial, uno de los ocupantes descendió de uno de los rodados y escapó a pie hacia una zona de monte.

En tanto, los efectivos lograron identificar a dos hombres mayores de edad, que llevaban consigo cinco bolsas con alrededor de 100 kilos de carne de fauna silvestre.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la carne secuestrada pertenecería a aproximadamente cinco ciervos.

Los dos hombres fueron demorados y trasladados a la dependencia de la Policía Rural y Ecológica, mientras que la carne quedó secuestrada. En el lugar continúan las diligencias correspondientes para avanzar con las actuaciones del caso.