Causa Exen: habló el abogado del empresario correntino Yamil Gane y aseguró que “no está vinculado en nada”

Luego de que le negaron la excarcelación a Yamil Gane por la causa Exen, su abogado presentó una apelación contra la medida. Rubén Leiva sostuvo que el empresario correntino no está vinculado al supuesto lavado de dinero.

Gane fue detenido hace una semana durante un operativo realizado por la Policía y la Gendarmería Nacional. El despliegue incluyó allanamientos en distintos puntos de Chaco y Corrientes, en el marco de la investigación federal.

En diálogo con Radio Sudamericana, Leiva explicó que Gane ingresó únicamente como socio de un gimnasio ubicado en el Paseo Libertad (Resistencia). Según detalló, su participación societaria representa el 33% del emprendimiento.

En ese sentido, Leiva también aseguró que el empresario correntino no aparece en la declaración de un arrepentido incorporada al expediente. “No está vinculado en absolutamente nada”, remarcó.

Los planteos de la defensa

El abogado negó además que Gane tenga participación en las concesionarias vinculadas al grupo investigado. Según explicó, su defendido es “el único en este grupo que aparece como una persona extra familiar”.

Respecto de la sociedad que Gane comparte con los hermanos Clinis Canal, Leiva sostuvo que fue constituida recientemente y rechazó que su creación pueda configurar por sí misma un delito de lavado. “Todo se paga de forma electrónica, no hay forma de introducir dinero en efectivo”, afirmó.

Por lo mismo, el abogado destacó además la posibilidad de reconstruir los movimientos económicos de la empresa. “La trazabilidad del dinero electrónico está perfectamente controlada”, sostuvo, al considerar que la ruta de los fondos puede determinarse mediante los registros disponibles.

Leiva también rechazó que su defendido forme parte de una organización criminal ligada al narcotráfico y cuestionó las referencias a un supuesto viaje a Paraguay junto a otros investigados. “Todos son supuestos que no están comprobados”, manifestó.

Apelaron la negativa de excarcelación

Para la defensa, la imputación contra Gane corresponde a una figura menos grave que la atribuida a otros acusados. En ese sentido, Leiva remarcó que su cliente tiene una participación minoritaria y no controla la sociedad empresarial.

Fue así que el abogado cuestionó que Gane haya quedado detenido y remarcó que la Justicia rechazó su excarcelación como si integrara el entramado investigado: “La conducta individual nunca se analizó”.

Además, Leiva contó que habló con Gane sobre los hechos que derivaron en los allanamientos y aseguró que su defendido negó conocer el trasfondo por el que se produjo los allanamientos. “Se va a aclarar. Todo de lo que se le acusa, nada es cierto”, dijo.

Sin embargo, el abogado hizo una aclaración y diferenció la situación de su defendido. “Yamil no pone en duda que el movimiento empresarial haya sido a causa de dinero proveniente del narcotráfico y por eso se expandió el negocio de Clinis Canal”, destacó.

Al referirse al momento personal de Gane, el abogado utilizó una expresión contundente: “Él es un perejil”. En consecuencia, confirmó que la apelación contra el rechazo de la excarcelación ya fue presentada y sostuvo que “tiene que estar en libertad”.

Por último, cuestionó la base de la imputación y sostuvo que la participación del correntino no fue acreditada. “Esto ha sido infundado. Los delitos de lavado de activos no se demuestran con testigos arrepentidos”, concluyó el abogado.



