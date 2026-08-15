Corrientes: atraparon a un joven prófugo con droga y cigarrillos de contrabando

Un joven de 25 años que permanecía prófugo de la Justicia fue detenido este sábado por la mañana tras un allanamiento policial en su vivienda de la calle Islas Malvinas y Desiderio Sosa de la localidad de Itatí, donde decomisaron marihuana fraccionada y cigarrillos de contrabando, entre otros objetos de legal procedencia.



El operativo, que contó con el despliegue de fuerzas de élite, permitió también el secuestro de prendas de vestir vinculadas al expediente judicial, según detallaron.





El procedimiento se ejecutó bajo las directivas del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 9 y se implementó un fuerte dispositivo de seguridad en el que trabajaron efectivos de la Comisaría local, con el respaldo del Grupo de Tácticas Operativas, de la Unidad Regional I.



También participaron miembros de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.



El sospechoso fue identificado formalmente como Edgar Hernán M. , quien al notar la masiva presencia policial dentro de la propiedad, no ofreció resistencia.





Durante el registro de los ambientes, hallaron una campera azul y un pantalón de jean claro que coinciden con los datos recabados en la investigación preliminar y que ya fueron incorporados a la cadena de custodia.



También se halló sustancia vegetal que, al ser sometida al test de orientación química, confirmó que se trataba de marihuana con un peso total de 20,4 gramos, lo que derivó en una nueva causa por infracción a la Ley de Drogas.



Además, en otra habitación hallaron una caja de cigarrillos marca Eight que contenía 27 gruesas ingresadas de forma ilegal al país, por lo que se notificó la infracción al Código Aduanero. El imputado fue llevado hasta la dependencia policial a la espera de las directivas de la Fiscalía.