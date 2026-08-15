Paso de la Patria: pretendían vender droga en la Fiesta de la Pesca del Dorado

Dos narcos en moto escaparon este sábado cuando eran perseguidos por personal de la Brigada de Investigación de la Comisaría Segunda de Paso de la Patria y en plena fuga arrojaron 25 gramos de marihuana a la calle.



Cabe señalar que este fin de semana se lleva a cabo en esa localidad la festividad por el Torneo de Pesca del Dorado, que reúne a miles de turistas y visitantes de todo el país.





El hecho ocurrió cuando los efectivos realizaban tareas de prevención, por las cuales intentaron identificar a dos personas de sexo masculino que se desplazaban en una motocicleta.



Hicieron caso omiso a la voz de alto e iniciaron su huida, durante la cual arrojaron una bolsa de nylon de color negro en inmediaciones de las calles Yapeyú y Belgrano.



En su interior se halló un envoltorio con sustancia vegetal de características compatibles con cannabis sativa, por lo cual intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que realizó las pruebas de campo que arrojaron resultados positivos para marihuana, con un peso total de 25 gramos.