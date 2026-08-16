Operativo cerrojo para atrapar a una banda de cuatreros que mantenía en vilo a productores

n El subcomisario Carlos Gómez, jefe de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz, logró atrapar a una peligrosa banda de cuatreros que desde hace años mantenía en vilo a San Luis del Palmar, Loma de Vallejos y zonas aledañas.

Un rápido operativo cerrojo puesto en marcha ante la denuncia de un capataz de una estancia de San Luis del Palmar, quién observó como la banda se llevaba a un ternero en una camioneta Amarok.

Apenas se llamó a la Policía para alertar sobre el hurto del ternero, los efectivos de la zona desplegaron un fugaz operativo para interceptar a la banda.

A las 15.30 se dio aviso del hecho y los efectivos se comunicaron con la comisaría de Lomas de Vallejos para cerrar la Ruta Provincial N°4 del Paraje Maloyita a fin de interceptar al vehículo.

A las 16:40, la policía logró interceptar la camioneta y detener a sus ocupantes.

La camioneta tipo pick up marca Volkswagen, Amarok, color gris, dominio AC943QD, era conducido por un hombre identificado cómo Bruno D. G. de 44 años de edad, soltero, ocupación comisionista, condición instruido, domiciliado Av. Juan Romero S/N° de la Localidad de Lomas de Vallejos, quien iba en compañía de Esteban A. B. de 41 años de edad, ocupación albañil, condición instruido,domiciliado por Ruta Nacional N°12 Km. N°5 paraje Villa Blanca de la Ciudad de Corrientes y Jonatan I. C. de 22 años, ocupación peón rural, condición instruido, domiciliado Av. Juan Romero S/N" de la Localidad de Lomas de Vallejos.

Todos fueron demorados y trasladados hasta la comisaría Se secuestró el vehículos, teléfonos celulares y cuchillos

Será responsabilidad de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas UFIC N° 9 a cargo del doctor Jorge Antonio Casarotto, condenar a los cuatreros por el Delito de Abigeato Agravado.