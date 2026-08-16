Se realizó un taller de Prevención y Educación sobre delitos Informáticos 

Recientemente integrantes con diferentes especialidades de la policía de Corrientes, dieron una charla taller sobre Prevención y Educación sobre Delitos Informáticos.

El evento se desarrolló en las instalaciones Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente N°1, ubicada en calle Tucumán y Quintana, el viernes pasadas las 20. Participaron los diversos directivos, docentes y futuros docentes e invitados especiales.

En la oportunidad fue una charla taller de prevención destinada para un grupo de estudiantes del instituto, sobre un tema de relevancia como lo son los Delitos Informáticos, a manera de prevención y educación para futuros casos y de la forma de manejarse los docentes y estudiantes en caso de estar ante este tipo de situaciones complejas, tratando temas actuales.

Los disertantes en la oportunidad fueron el Comisario Mayor Lic. Juan Carlos Benítez, el Comisario Inspector Lic. Ariel Romero, el Subcomisario Dr. Horacio Melgarejo, el Oficial Principal Tec. Rodolfo Aguirre, el oficial Auxiliar Dr. Nelson Sánchez, la Oficial Ayudante Tec. Yamila Fernández, el Sgto. 1°, Tec. Claudio Romero, y el Cabo Eduardo Acevedo.