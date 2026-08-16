Corrientes: un hombre murió tras chocar con su motocicleta contra un caballo suelto

La Policía de Corrientes informó que este domingo se produjo un fatal siniestro vial en la localidad de Santa Lucía, donde un hombre murió tras impactar su motocicleta contra un caballo.

El hecho se registró en la madrugada de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Lavalle fueron notificados sobre un accidente ocurrido sobre avenida San Martín, en el acceso de la localidad de Santa Lucía.

Al llegar a la escena, los agentes vieron una motocicleta marca Gilera, modelo Nevada, sobre el suelo, un caballo suelto y al conductor del rodado tendido sobre el suelo.

Debido a las heridas sufridas en el accidente vial, el motociclista murió en el lugar. La víctima fue identificada como un hombre de apellido Pinolli, de 37 años.

En el lugar de los hechos, se realizaron los peritajes para determinar las circunstancias en que se produjo el fatal accidente.

En tanto que en la mencionada dependencia se continuaron con las diligencias del caso, con intervención de la Fiscalía interviniente.