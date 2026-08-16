Hallaron en Corrientes a una joven que era buscada en Entre Ríos

Tras varios días de búsqueda, la Policía logró localizar a Florencia Belén Pérez, quien permanecía desaparecida desde el martes 11 de agosto. Fue encontrada en la cabina de un camión en un operativo realizado en el límite entre Corrientes y Entre Ríos.

La investigación para dar con el paradero de Florencia Belén Pérez, una joven que era buscada desde el pasado martes en Concordia, tuvo un giro este sábado cuando los investigadores lograron localizarla en territorio correntino.

La joven habría abordado un camión de transporte nacional sobre la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos, y el vehículo posteriormente salió de la provincia con destino a Corrientes. El recorrido pudo ser reconstruido mediante el análisis de cámaras de seguridad y lectores de patentes.

A partir de la información obtenida, los investigadores mantuvieron contacto con la empresa responsable del transporte y fueron alertados sobre el regreso del camión hacia Entre Ríos durante el mediodía de este sábado.

Fue entonces cuando se montó un operativo en el límite entre Corrientes y Entre Ríos. Los efectivos interceptaron un camión Iveco y, al revisar la cabina, encontraron a Florencia Belén Pérez, quien se encontraba en buen estado de salud.

Detuvieron al conductor

Tras el hallazgo, el fiscal Martín Núñez dispuso la aprehensión del conductor del camión, un hombre de 58 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad.

Además, el vehículo quedó secuestrado y a disposición de la Justicia.

La joven fue trasladada posteriormente hacia Concordia, donde deberá mantener una entrevista con el fiscal interviniente y continuar con las diligencias correspondientes.

La búsqueda había comenzado luego de la denuncia por su desaparición y había incluido entrevistas, rastrillajes en distintos sectores de Concordia, análisis de cámaras y un trabajo conjunto entre distintas fuerzas de seguridad, Bomberos, Prefectura, Migraciones e Interpol.

Con información de Uno Entre Rios