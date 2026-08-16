Corrientes: detuvieron a tres hombres que trasladaban un ternero en una camioneta

La Policía de Corrientes informó este domingo que tres hombres fueron detenidos luego de ser sorprendidos trasladando un ternero en una zona rural de San Luis del Palmar.

El operativo se realizó luego de que efectivos policiales tomarán conocimiento de la sustracción de un ternero en el Paraje Kilómetro 89.

Ante esto, los policías implementaron un operativo cerrojo para localizar el vehículo.

Finalmente, sobre la Ruta Provincial N° 4, en inmediaciones de Maloyita, los efectivos interceptaron una Volkswagen Amarok cuyas características coincidían con las descriptas durante la denuncia.

En el vehículo viajaban tres hombres de 41, 44 y 22 años, quienes fueron aprehendidos. Durante el procedimiento, los policías encontraron un ternero que tendría vinculación con el hecho investigado.

Además del animal, fueron secuestrados la camioneta, teléfonos celulares y cuchillos, considerados elementos de interés para avanzar con la investigación.

Los tres hombres y todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del presunto abigeato.