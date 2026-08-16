Quién era el correntino que murió tras ser aplastado por una camioneta que volcó

Un hombre murió este sábado tras ser atropellado por una camioneta que volcó y se deslizó a toda velocidad sobre una vereda en Mar del Plata. El accidente ocurrió a las 2:35 de la madrugada en el barrio Las Avenidas y otras cinco personas resultaron heridas.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que la víctima fatal fue identificada como Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un correntino de 36 años que se había trasladado hace poco tiempo a Mar del Plata.

Según informó el diario La Capital, Vandecaveye sufrió lesiones graves en los riñones y una hemorragia interna causada por aplastamiento. Él estaba frente a la ventanilla del comercio cuando fue embestido con la parte frontal de la camioneta Toyota RAV4 y quedó aprisionado contra una reja, inmóvil e inconsciente, hasta que el personal especializado lo auxilió. Vandecaveye murió por la gravedad de las heridas después de ser internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo con el diario citado, la víctima se fue a Mar del Plata para buscar trabajo en la pesca. Este sábado estaba con un amigo, Héctor Fernández (38), esperando en la fila para comprar en el almacén de Cerrito al 400. También en la vereda había otros tres varones de 17 y dos de 18 años. Tres de los heridos, que ya fueron dados de alta, sufrieron traumatismos y fracturas, mientras que el cuarto afectado permanece en el hospital porque debió ser operado de la cadera.

Inicialmente, el Higa informó que había seis víctimas, pero el medio marplatense aclaró que se trató de una confusión: otro de los internados había resultado herido en un choque en motocicleta y había ingresado al mismo tiempo a la guardia.

Una emotiva despedida

Tras confirmarse la muerte del turista correntino, uno de sus amigos expresó su dolor y extendió sus condolencias a la familia de la víctima.

“Con profundo dolor nos toca despedir a nuestro querido amigo Maxi, quien falleció tras un trágico accidente en Mar del Plata”, señaló el amigo, identificado como Guido Gómez en Facebook.

Además Gómez informó que los allegados necesitan recaudar fondos para “solventar los gastos de traslado de su cuerpo y su sepelio” en Corrientes. “Apelamos a la solidaridad de sus amigos, conocidos y de quienes puedan colaborar, por más mínimo que sea el aporte. Toda ayuda suma y es de gran apoyo para sus seres queridos en este doloroso momento”, señaló.

Cómo fue el choque

La camioneta involucrada es una Toyota RAV4, conducida por Luciano L. F. (21), residente de Mar del Plata. El vehículo circulaba por calle Cerrito desde calle Ayolas en sentido norte cuando, al llegar a la intersección con Magallanes, fue embestido en la parte trasera por un Volkswagen Gol Trend gris.

El impacto hizo que el conductor de la camioneta perdiera el control, derrapó hacia la vereda e impactó contra el grupo de transeúntes ocasionales.

En un primer momento, la causa fue caratulada como lesiones culposas. Tras la muerte de Vandecaveye, el fiscal interviniente, Vera Tapia, de la Ufije 11, recaratuló el expediente como homicidio culposo.

Luciano L. F. fue notificado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal sin medidas restrictivas de libertad. El conductor del Gol Trend, identificado como víctima en el parte policial, no fue imputado.

Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia y la Policía Científica intervino en el lugar. La investigación continúa a cargo de la Comisaría 3ra. del partido de General Pueyrredón, bajo la jefatura del comisario mayor Cristian Fontana.

TN