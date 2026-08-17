Bomberos Voluntarios controlaron un incendio en una vivienda de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el domingo se produjo un incendio en una vivienda de la ciudad Capital. Solo se lamentaron pérdidas materiales.

Durante la noche del domingo, efectivos de la Dirección de Lucha Contra el Fuego fueron convocados tras el reporte del incendio de una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Susini y Cartajena, en el barrio Laguna Seca.

Con el despliegue de una autoboma, el personal pudo controlar el foco ígneo que se produjo en el comedor de la vivienda.

Como consecuencia del incendio se registraron daños materiales en el inmueble. En tanto que el personal de Emergencias asistió a los residentes que solamente presentaron dificultades respiratorias y tos, provocadas por el humo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría VII y Bomberos Voluntarios, mismo sitio donde se labraron las actas correspondientes al caso.

Por otra parte, se realizan las pericias de rigor para reconstruir las circunstancias en que se produjo en incendio.