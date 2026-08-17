La Policía desplegó un operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Dorado

La Policía de Corrientes informó que detuvo a cuatro personas, demoró a varias más, secuestró motocicletas y recuperó elementos robados en diferente operativos realizados en Paso de la Patria.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado se desplegó un operativo especial de seguridad.

Se informó que se realizaron cuatro aprehensiones vinculadas al robo de una cartera y un teléfono celular, lo cuales fueron recuperados.

Por otro lado, se detuvo a dos hombres que fueron sorprendidos portando armas de fuego, una calibre 32 largo y otro calibre 22, siendo secuestradas tras la detención.

Además, se secuestraron 28 motocicletas por diferentes infracciones e irregularidades. Por otro lado, 21 personas fueron demoradas por diferentes circunstancias.

El megaoperativo contó con la participación de efectivos de las Comisarías distrito Primera y Segunda de Paso de la Patria, Divisiones de Investigaciones de dichas dependencias, personal de la Unidad Regional I San Luis del Palmar y del Grupo de Tareas Operacionales (GTO).

Las personas demoradas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en las citadas comisarías se prosigue con los tramites de cada caso.