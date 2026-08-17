Volcó un colectivo en Corrientes: murió una mujer y hay varios heridos

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió una mujer y varias personas resultaron heridas tras el vuelco de un colectivo en la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 625 en la localidad correntina de Alvear.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23, cuando el colectivo circulaba en sentido norte-sur. Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo terminó volcando sobre la calzada.

La víctima fatal fue identificada como C. A., de 48 años.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia con participación de efectivos de la Policía de Corrientes, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Bomberos, además de personal de salud de Alvear, Santo Tomé y Torrent.

Varios de los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Dr. Miguel Sussini de Alvear, donde recibieron las primeras atenciones y fueron sometidos a distintos estudios. Posteriormente, varios pacientes fueron derivados al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé.

Según la información inicial, 14 personas heridas de gravedad fueron trasladadas al centro de salud de Santo Tomé.

En el lugar continúan las actuaciones para determinar cómo se produjo el vuelco y las circunstancias del siniestro.