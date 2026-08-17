Detienen en Corrientes a un hombre buscado por un homicidio cometido en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó que el sábado se detuvo a una persona en la localidad de 9 de Julio, quien era buscada por un crimen cometido en Buenos Aires.

Se trata de un hombre de 26 años, que fue apresado y puesto a disposición de la Justicia, tras comprobarse que tenía un pedido de captura por un homicidio cometido en la ciudad de Berazategui, Buenos Aires el pasado 15 de julio.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría de 9 de Julio, que tenía información sobre la presencia de una persona proveniente de Buenos Aires, la cual se ocultaba en la casa de familiares.

Las tareas de investigación confirmaron que dos hermanos habían llegado hace unos 15 días al poblado. Es así que siendo las 23.30 del sábado, se realizó la detención de los dos hermanos sobre avenida San Martín.

Los detenidos fueron identificados como A. Lucero de 22 años y E. Lucero de 26, La consulta con Interpol confirmó el pedido de captura activo en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 Descentralizada de Berazategui.

Tras la detención se informó a la Dra. Daniela Fernández, Secretaria del Juzgado en turno, y al Dr. Barry, de la Unidad Funcional de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) de Goya, mientras el detenido quedó a la espera de una comisión bonaerense para su traslado.