Grave denuncia en Saladas: una mujer está internada tras ser atacada por su pareja

Una mujer que se desempeña como cabo de la Policía de Corrientes está internada tras haber sido atacada por su pareja durante la madrugada del sábado en la localidad de Saladas.

Según la información inicial, la mujer sufrió lesiones en el rostro y la cabeza y fue trasladada al Hospital María Auxiliadora de Saladas. Entre las lesiones mencionadas se encuentran un traumatismo de cráneo, un hematoma frontal y una fractura de mandíbula.

La hermana aseguró que continúa internada

En las últimas horas, Raquel G. Ayala, hermana de la víctima, realizó una serie de publicaciones para aclarar el estado de salud de la mujer y desmentir que hubiera recibido el alta.

Según manifestó, continúa hospitalizada y se encuentra a la espera de una posible derivación al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes.

La familiar también relató que uno de los hijos de la mujer habría pedido ayuda a su abuela durante el episodio. “Mi hermana hoy está viva gracias a su hijo, que pudo llamar a su abuela para que vaya a la casa”, expresó Ayala.

Además, pidió respeto hacia la víctima y su familia mientras avanza la investigación.

Aseguran que el acusado recuperó la libertad

Otro de los datos aportados por la hermana es que el presunto agresor habría recuperado la libertad luego de pagar una fianza de $300.000.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la mujer permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas.