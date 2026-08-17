Corrientes: demoraron a un hombre por una causa de violencia familiar

La Policía de Corrientes informó este lunes que demoraron a un hombre que tenía un pedido de búsqueda y localización vigente en el marco de una causa por violencia familiar.

El procedimiento se realizó en la noche del 15 de agosto, cuando los efectivos lograron demorar A. Lisandro Lionel, requerido por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 5.

Por disposición judicial, personal del Servicio Penitenciario de Corrientes le colocó una tobillera electrónica y se estableció su domicilio en el barrio Dr. Montaña.

Además, se le notificaron las medidas cautelares vigentes, que establecen una prohibición de acercamiento de 500 metros respecto de la denunciante y sus hijos menores, junto con la prohibición de cualquier tipo de contacto, comunicación, perturbación o intimidación.

Asimismo, este lunes 17 de agosto, personal del Servicio Penitenciario entregó a la denunciante, una mujer de 26 años, un dispositivo de alerta personal vinculado al sistema de monitoreo electrónico.

El dispositivo permitirá advertirle ante la proximidad del hombre que se encuentra bajo monitoreo mediante la tobillera, de acuerdo con las medidas de protección dispuestas por la Justicia.