Corrientes: investigan un robo millonario en un edificio del barrio Camba Cuá

La Policía de Corrientes investiga el robo millonario de una oficina que funciona en un edificio del barrio Camba Cuá de la capital provincial. El hecho ocurrió el domingo, pasadas las 18:30, cuando los delincuentes ingresaron al lugar por la fuerza.

Según trascendió, el monto del robo alcanzaría los 100 mil dólares en efectivo. El propietario denunció que los atacantes redujeron a la persona presente antes de escapar del edificio ubicado sobre la calle San Luis.

Denuncia y peritajes

El dueño formalizó la denuncia en la Comisaría Primera tras constatar los faltantes en el primer piso. De esta manera, la Policía trabaja junto a áreas especializadas para dar con los responsables del robo a la oficina, que pertenece a una familia vinculada al rubro inmobiliario.

La fiscalía ordenó distintas medidas para esclarecer cómo los delincuentes ingresaron al edificio. Por lo tanto, la investigación avanza con los análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, debido a que el edificio carece de registros propios.



