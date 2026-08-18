Corrientes: intentaron ingresar a un domicilio y fueron atrapados con dinero

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a dos personas que intentaron ingresar en un domicilio de la ciudad Capital.

El hecho fue registrado en la madrugada de este martes cuando efectivos del Destacamento San Marcos junto a los de la Comisaría VII Urbana, asistieron a un domicilio en inmediaciones de avenida Maipú y calle Nuestra Señora de Asunción, donde los residentes denunciaron que dos personas desconocidas intentaron ingresar.

Es así que se desplegó un rastrillaje por la zona, resultando positivo al encontrar a un hombre de 27 años y una mujer de 30, cuyas características físicas coincidían con la denuncia recibida momentos antes.

Tras su detención preventiva se realizó un cacheo de rigor, encontrándose con $151.000 en efectivo cuya procedencia los demorados no pudieron justificar.

Los aprehendidos y el dinero fueron trasladados a la dependencia correspondiente y puestos a disposición de la Justicia, mientras se realizan las diligencias de rigor.