Hallaron a un hombre sin vida a la vera de la Ruta Nacional 118 de Corrientes

Un hombre de 53 años, identificado como F. A., fue encontrado sin vida este martes al mediodía a la vera de la cinta asfáltica de la Ruta Nacional 118, a la altura del kilómetro 90 en cercanías de la localidad de Santa Rosa.





El hallazgo movilizó de urgencia a las fuerzas policiales y de salud de la zona luego del aviso del hecho registrado a las 12:30, por parte de un personal de la Policía Rural y Ecológica de Saladas, que alertó sobre la presencia de un cuerpo tendido en la ruta.





De inmediato, una comisión de la Comisaría distrito Santa Rosa con personal de salud partió hacia el lugar conde constataron la presencia del hombre mayor de edad.





Según los primeros informes derivados de las tareas de rigor en la escena, arrojaron que no observaron huellas ni indicios que sugieran una colisión con otro vehículo, como así tampoco lesiones visibles a simple vista en el cuerpo del fallecido.





A escasos metros del occiso se halló una bicicleta, en la cual aparentemente se desplazaba al momento del hecho. En consecuencia profesionales de salud confirmaron su fallecimiento y luego el médico forense determinó que la causa de muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio.





En el lugar trabajaron un perito del Poder Judicial de la localidad de Santa Rosa y el fiscal de turno, quien dispuso el traslado del cuerpo hacia la morgue local para los trámites legales correspondientes.