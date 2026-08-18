Vieron a la Policía y abandonaron un portón robado, en Corrientes

Dos hombres se dieron a la fuga este martes al mediodía luego de ser interceptados por una patrulla policial de la Comisaría Segunda Urbana mientras trasladaban un portón de dudosa procedencia en un carro de tracción manual.



Los sospechosos lograron escapar ingresando a los pasillos de un asentamiento de la zona alrededor de las 12:15 sobre la avenida Alberdi al 2600.





Al notar la presencia del personal, los uniformados les dieron la voz de "Alto Policía" con intenciones de identificarlos y verificar la propiedad de la abertura, pero lejos de acatar la orden, hicieron caso omiso y abandonaron el carro con el portón en la vía pública, emprendiendo una veloz huida a pie.



Los sospechosos lograron perderse de vista al adentrarse en los pasillos del asentamiento en tanto que bajo las formalidades legales secuestraron de manera preventiva los elementos abandonados para iniciar las investigaciones tendientes a establecer su procedencia y localizar a los damnificados.



Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría Segunda por directivas de la Fiscalía en turno.