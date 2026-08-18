Policías salvaron la vida de un joven haciéndole RCP tras recibir disparo en la cabeza

Alrededor de las 0.30 de este martes, un joven recibió un balazo en la cabeza en el barrio San Antonio Oeste, tras lo cual intervino con inmediatez personal policial que le realizó manionras de RCP en un patrullero, mientras lo llevaban de urgencia hacia el hospital.



El impactante y heroico procedimiento estuvo a cargo de los efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada V (GRIM V) quienes le salvaron la vida a un joven que se encontraba en estado agónico, tras asistirlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera ininterrumpida arriba de la caja de un patrullero en movimiento.



El operativo comenzó, luego de un llamado de alerta recibido en el Sistema Integgral de Seguridad 911, y una patrulla del GRIM V, a bordo del móvil C-843 y compuesta por la oficial subayudante Antonella Canfaila, el sargento Norberto Solís y el sargento Pablo Meza, se dirigió de urgencia a una vivienda del barrio San Antonio Oeste.



Al ingresar a una de las habitaciones de la propiedad, los uniformados encontraron a un joven tendido en el suelo con una grave lesión en la cabeza, compatible con un disparo de arma de fuego, y se encontraba en estado crítico. También se acudieron móviles de la Comisaría Seccional 15ª Urbana.



Al notar que los signos vitales del herido se debilitaban rápidamente y ante la demora que podía implicar la llegada de una ambulancia, el sargento Pablo Meza comenzó a realizarle masajes de RCP de forma inmediata.



Con la autorización de los superiores y debido al riesgo inminente de muerte, se decidió no esperar más y trasladar al joven en el propio patrullero. Durante todo el trayecto hacia el Hospital Escuela, la oficial Canfaila y el sargento Meza continuaron practicando las maniobras de reanimación de manera ininterrumpida en la caja de la unidad para mantenerlo estabilizado.



Gracias al veloz traslado y al esfuerzo físico de los policías, el joven llegó con vida al centro de salud, donde fue ingresado de urgencia a la guardia médica y quedó bajo intensa evaluación del equipo profesional de turno.



En tanto, personal de la Comisaría 15ª quedó a cargo de la escena del hecho, donde procedieron al secuestro preventivo del arma de fuego involucrada e iniciaron las pericias correspondientes para determinar fehacientemente cómo se desencadenó el trágico episodio.