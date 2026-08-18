Ocultó una bicicleta robada sobre un árbol y fue recuperada por la Policía

En un llamativo hecho, hallaron una bicicleta sobre un árbol en un baldío ubicado por calle Misiones de la localidad de San Luis del Palmar, la cual se comprobó luego que era buscada por un hecho delictivo.



Efectivos de la Comisaría local recuperaron una mountain bike rodado 29 oculta en una zona de montes, tras un operativo preventivo realizado durante la madrugada. Tras el hallazgo un sospechoso huyó.





En sede policial, horas más tarde llegó un hombre a denunciar la sustracción de su bicicleta y al verificar la que había sido recuperada, confirmó que era de su propiedad.



En base a directivas de la Fiscalía en turno posteriormente se le fue entregado, bajo formalidades legales.