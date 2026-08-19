Un hombre murió tras descompensarse en plena calle de Corrientes

Un hombre de alrededor de 70 años murió este miércoles en plena calle de Corrientes capital, luego de descompensarse mientras circulaba en bicicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 10.30, en el barrio Santa Rosa.

Según las primeras informaciones forenses, la víctima habría sufrido una muerte súbita. El hombre regresaba de realizar compras cuando cayó sobre la calle Gobernador Dr. Robert al 1800.

Tras el episodio, el lugar permaneció restringido al tránsito mientras se realizaron los peritajes correspondientes. En este momento, se busca determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

Con información de Radio Sudamericana.



