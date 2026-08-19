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CAPITAL

Un hombre murió tras descompensarse en plena calle de Corrientes

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30, en el barrio Santa Rosa.
 

Por El Litoral

Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 11:53

Un hombre de alrededor de 70 años murió este miércoles en plena calle de Corrientes capital, luego de descompensarse mientras circulaba en bicicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 10.30, en el barrio Santa Rosa.

Según las primeras informaciones forenses, la víctima habría sufrido una muerte súbita. El hombre regresaba de realizar compras cuando cayó sobre la calle Gobernador Dr. Robert al 1800.

Tras el episodio, el lugar permaneció restringido al tránsito mientras se realizaron los peritajes correspondientes. En este momento, se busca determinar con precisión las circunstancias de la muerte. 

Con información de Radio Sudamericana. 

 

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