Intensa búsqueda en Corrientes tras la desaparición de un menor de edad

La Policía de Corrientes pide colaboración a la población para dar con el paredero de un menor de edad en la ciudad Capital, de quien no se sabe nada desde el martes.

Se trata Alan Benjamín Machuca, de 13 años, cuya desaparición fue denunciada en la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor y con intervención de la Fiscalía en turno.

Alan se ausentó de su hogar ubicado en el barrio Punta Taitalo durante la jornada del martes 18 de agosto.

Rasgos fisonómicos y vestimenta

Las autoridades difundieron las características físicas del menor para facilitar su identificación.

Datos físicos: Alan mide 1,57 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, tiene cabello marrón oscuro, ojos marrones y presenta pecas en el rostro como seña particular .

Indumentaria al momento de su ausencia: pantalón deportivo tipo babucha gris oscuro, una campera gris con capucha y mangas negras con cierre, y zapatillas deportivas verde oscuro.

Quienes puedan aportar datos ciertos para dar con el paradero del menor pueden comunicarse inmediatamente con las autoridades: