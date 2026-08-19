Corrientes: pescadores paraguayos depredaban en aguas argentinas

En plena área de reserva natural, al Este de Paso de la Patria, dos pescadores de nacionalidad paraguaya fueron sorprendidos con 39 bogas extraídas, por lo cual fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.





El operativo fue realizado por personal de la Prefectura local con delegados de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia a cargo del inspector de Capital, Raúl Barrientos, quines recorrían la zona cuando dieron con los sospechosos a la altura de la Isla Toledo.





Se trata de un sector en el cual está prohibida la pesca comercial, y la deportiva debe realizarse con la modalidad devolución, según detallaron.





Los extranjeros "fueron demorados por carecer de todo tipo de documentación de la embarcación en la que se hallaban, tampoco tenían registrada su entrada al país y por pescar en áreas jurisdiccionales argentinas en un área de reserva, sin autorización, permiso de pesca y con especie íctica en gran cantidad", explicó el propio Barrientos, a El Litoral.





Se labraron las actas por la cual se secuestró la embarcación con los pescados y todos los equipos que tenían para ejercer la actividad.



