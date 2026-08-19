Policía denunciado por intento de homicidio y violencia de género en Corrientes

Un sargento de la Policía de Corrientes de 35 años de Santo Tomé fue denunciado por propinar una feroz golpiza, amenazar de muerte con su arma reglamentaria e intentar estrangular a su expareja.



El hecho que se conoció este miércoles sucedió el 30 de julio último y desde la Jefatura de Policía confirmaron que el sargento de Policia de apellido Muñoz, ya "fue pasado a situación de revista pasiva".



La víctima, una mujer de 29 años, se presentó de forma voluntaria ante la Comisaría de la Mujer para radicar la acusación formal tras sufrir graves lesiones físicas y psicológicas en el domicilio del agresor, con quien mantenía una relación afectiva desde hace aproximadamente un año, reveló el portal Urgente Santo Tomé.



Según el relato de la denunciante, su pareja la atacó a golpes de puño por motivos que aún se investigan, para luego apuntarle a la cabeza con su arma de fuego y vejarla físicamente.



Tras la denuncia, el cuerpo médico forense constató que la víctima presentaba hematomas en diversas partes del cuerpo, rasguños, marcas de ahorcamiento en el cuello y severos daños psicológicos, pruebas que ya fueron incorporadas al expediente judicial.



Como primera medida de protección, la Fiscalía en turno avanzó con una restricción perimetral de 200 metros contra el sargento involucrado, procediendo de inmediato a su detención para resguardar la seguridad de la mujer.



El caso penal por violencia de género, amenazas y tentativa de homicidio se encuentra bajo la investigación de la Fiscalía de Santo Tomé, liderada por el doctor Facundo Cabral, y el Juzgado de Instrucción local, a cargo de la doctora Marina Durand.



Desde la Jefatura de Policía describieron además que el suboficial por esta causa había sido demorado, recuperando luego su libertad el 4 de agosto, conforme a lo dispuesto mediante oficio judicial. Pese a ello, se dio inicio un sumario administrativo desde la Dirección General de Asuntos Internos.