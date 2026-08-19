Tras demorar a dos jóvenes armados en Corrientes saltó pedido de captura

Dos jóvenes de 26 y 33 años fueron aprehendidos cuando se movilizaban con actitud sospechosa entre vehículos estacionados en la intersección de las calles Los Andes y Aconcagua de las Mil Viviendas, lo cual alertó al personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada V (GRIM V) que recorría la zona.





El procedimiento se inició, luego de que los efectivos advirtieran que los individuos observaban el interior de los autos lo que levantó sospechas entre los vecinos de la zona.





Al realizarles el correspondiente palpado de seguridad, hallaron un arma blanca de fabricación casera, conocida como "chuza", oculta en la cintura de uno de los sospechosos.





Posteriormente, procedieron a verificar los antecedentes de ambos demorados a través de la base de datos de la fuerza, que reveló que el joven de 26 años registraba un pedido de captura activo emitido por la justicia, bajo el cargo de robo en poblado y en banda.





Desde la Fiscalía en turno, se ordenó el traslado de ambos hacia la Comisaría Séptima, donde quedaron alojados a disposición de las autoridades competentes.