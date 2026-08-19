Corrientes: menores aprehendidos por robo a un local de venta de celulares

El robo a un comecio céntrico de la ciudad de Esquina, ocurrido en la madrugada de este miércoles culminó con la aprehensión de los autores del hecho y el recupero de los elementos sustraídos.





La denuncia radicó el dueño de "Liberados Esquina", ubicado en la esquina de Bartolomé Mitre y San Martín quien llamó a la Policía minutos antes de las 10 para alertar de delito ocurrido entre las 3 y las 2,30, según reveló el portal Actualidad Esquina.



La investigación estuvo a cargo del personal de la Comisaría Primera, con directivas del titular de la Unidad Fiscal en turno, doctor Gustavo Javier Mosquera, e incluyó análisis de cámaras tanto del local como de las cercanías. Cabe señalar que la denuncia original el dueño expuso del robo de tres teléfonos celulares marca iPhone cometido después que rompieran los vidrios de la puerta de acceso con algún objeto contundente.





Después de identificar a los sospechosos, dos menores de edad de 15 y 16 años, la labor investigativa, que incluyó el levantamiento de huellas dactilares en el escenario del delito, condujo a los detectives hasta un canal de desagües pluviales en calles Roque Saenz Peña e Islas Malvinas de la misma ciudad de Esquina.





Dentro de un sobre tipo cartón hallaron cajas vacías de teléfonos iPhone, coincidentes con los buscados, pero no había ningún aparato, precisaron los pesquisas.



Luego se avanzó con el allanamiento en el domicilio de uno de los sospechosos, donde incautaron ropas que habrían sido utilizadas por uno de los acusados del robo.





Finalmente, después de tener toda la evidencia sobre la mesa, el dununciante tras una revisión más detallada de su inventario, confirmó que solo se habían robado cajas vacías y que los celulares permanecían en su local.



El proceso judicial avanzará en torno al expediente iniciado como "supuesto robo simple".

Con información de Actualidad Esquina



