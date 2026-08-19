Estafa en Corrientes: simuló afiliar a su amiga a una prepaga y sacó créditos a su nombre

Una mujer fue condenada a tres años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado, homologado por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag. Se trata de un delito de estafa donde un tercero terminó con una deuda millonaria.

La imputada aprovechó la relación de amistad iniciada en un centro de estética para solicitarle documentación personal a la víctima bajo la promesa de afiliarla a una prepaga.

Con esos datos gestionó préstamos bancarios y transferencias no autorizadas. La sentencia fija además una reparación económica de $10 millones.

Las maniobras financieras y el abuso de confianza

El expediente judicial detalló la modalidad utilizada por la acusada para concretar el fraude.

A través de un falso trámite de prepaga la acusada solicitó fotos del DNI, recibos de sueldo y retratos faciales desde el celular de la víctima con la excusa de asociarla a una cobertura médica privada.

Una vez con todos los datos personales solicitó un crédito virtual por $1.148.500, realizó giros por $820.000 y $1.344.000, además de tramitar un adelanto de aguinaldo por $90.000.

La investigación incorporó informes bancarios, capturas de pantalla, entrecruzamiento de llamadas y rastreo de movimientos de cuentas que respaldaron la confesión de la imputada.

Reglas de conducta y resarcimiento económico

La resolución N.º 69/26 estableció una serie de obligaciones para la condenada. La acusada recibió tres años de prisión de ejecución en suspenso, restricción de acercamiento a 100 metros de la víctima, prohibición de contacto, fijación de residencia y controles trimestrales en la Oficina Judicial.

Por otro lado, la sentencia fijó una indemnización en favor de la damnificada a abonarse con un pago inicial de $1.000.000 (dentro de los cinco días hábiles de abierta la cuenta judicial) y 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $500.000.